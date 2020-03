Accor : Jefferies reste à l'achat après le point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies souligne que la mise à jour imprévue d'Accor met en évidence la détérioration du marché depuis l'annonce des résultats 2019. ' Le COVID-19 a entraîné une forte décélération de l'activité à travers l'Europe, le principal marché d'Accor ' indique Jefferies.



A fin février, le Groupe a enregistré une baisse de son RevPAR de 4,5% par rapport à la même période en 2019 à périmètre et change constants, avec un mois de février en baisse de 10,2%.



' Sur cette période de 2 mois, ce recul traduit une activité en net repli avec un impact du CoVid 19 de l'ordre de 20 millions d'euros sur l'Excédent Brut d'Exploitation du Groupe ' a indiqué la direction d'Accor.

Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat et son objectif de 51 E.



Accor a également confirmé la finalisation de la cession de la participation Orbis et la cession du portefeuille des hôtels Mövenpick.



' Accor confirme également que le groupe va accélérer le programme de rachat d'actions de 1 milliard d'euros et mettre en place des programmes d'économie important pour atténuer le ralentissement ' indique le bureau d'analyses.



