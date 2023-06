Ab science : Avec un nouveau brevet au Canada pour sa molécule phare, AB Science grimpe en Bourse

(BFM Bourse) - La biotech a annoncé jeudi soir que l'office des brevets canadien avait émis un avis d'acceptation pour un brevet relatif aux méthodes de traitement de la sclérose latérale amyotrophique avec le mastinib.

AB Science ajoute un brevet de plus pour protéger sa molécule phare. La biotech a annoncé jeudi soir que l'office des brevets du Canada avait émis un avis d'acceptation pour un brevet relatif aux méthodes de traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) avec cette molécule, le mastinib.

La SLA se caractérise par une dégénérescence et la mort de certains motoneurones qui cessent d’envoyer des messages aux muscles, causant ainsi une paralysie progressive. Elle cause le décès du patient à l’issue d’une période allant de 3 à 5 ans. Sa prévalence dans les pays occidentaux est d'environ 6 pour 100.000 personnes, ce qui correspond à environ 30.000 cas en Europe et 20.000 aux États-Unis.

Le brevet obtenu par AB Science assure "une protection solide du mastinib dans le traitement de la SLA jusqu'en 2037 et complète la position de la société en matière de propriété intellectuelle dans la SLA dans toutes les zones géographiques où le mastinib pourrait être commercialisé", fait valoir la biotech dans son communiqué.

Examen de demande de mise sur le marché au Canada

"Outre la protection du brevet, le masitinib peut également bénéficier d'une protection réglementaire des données au Canada, ce qui empêche la concurrence des génériques pendant une période de huit ans à compter de l’autorisation initiale de mise sur le marché", ajoute l'entreprise.

A la Bourse de Paris, cette annonce soutient un peu le titre AB Science, qui progresse de près de 4% vers 9h50 après avoir gagné plus de 7% en début de séance.

La biotech avait obtenu en avril un brevet au Japon pour mastinib dans le traitement de la SLA. Ce qui s'ajoutait déjà à une longue liste comprenant l'Europe, les Etats-Unis, la Chine, la Corée du Sud, Israël, l'Australie, Singapour, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l'Eurasie ou encore l'Afrique du Sud.

Au Canada plus particulièrement, AB Science a soumis une demande de mise sur le marché pour le mastinib, ce qui n'a pas été sans certaines embuches. L'agence de santé locale, Health Canada, lui avait ainsi adressé en décembre un avis d'insuffisance, interrompant l'examen de la molécule.

Mais, début mai, la société a annoncé que Health Canada avait repris la revue du dossier d'enregistrement du mastinib, jugeant ainsi "acceptables" les informations et documents envoyés par AB Science en réponse à l'avis d'insuffisance de décembre. L'agence de santé canadienne dispose désormais d'un délai d'un peu mois de 200 jours maximum pour examiner le dossier. Environ 3.000 Canadiens vivent avec la SLA actuellement, selon les estimations de la société, et 1.000 en meurent chaque année.

Le masitinib a par ailleurs reçu la désignation de médicament orphelin pour la SLA de la part l’Agence européenne du médicament (EMA) et de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, les autorités sanitaires européennes et américaines. "Cette désignation de médicament orphelin confère respectivement 10 et 7 ans d'exclusivité commerciale en Europe et aux Etats-Unis à partir de l’enregistrement du produit", explique l'entreprise.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse