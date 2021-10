2crsi : Un client parapétrolier de 2CRSi fait plus que doubler sa commande de serveurs

(BFM Bourse) - Le constructeur strasbourgeois de serveurs informatiques haute performance a annoncé que son client lui ayant commandé en juillet 196 serveurs a allongé le bon de... 280 serveurs supplémentaires.

C'était déjà une commande significative de la part d'un important client historique telle qu'annoncé le 7 juillet dernier par 2CRSi. Mais le montant total du bon de commande sera finalement près de 2,5 fois plus élevé, ce client (non nommé mais qui figure parmi les leaders mondiaux des services géoscientifiques, ce qui rend assez facile à reconnaître CGG, client historique attesté) ayant commandé 280 serveurs supplémentaires.

En juillet, 2CRSi se félicitait d'une commande de 196 serveurs OCP multi-nœuds, dans des baies refroidies par air, économes en énergie, annonce qui avait valu à la société dirigée par Alain Wilmouth un gain de 2,7% en clôture le 7 juillet.

Le mouvement n'avait toutefois pas duré, l'action reperdant 13% au cours des trois mois suivants.

Ce vendredi, le titre 2CRSi essaie à nouveau de relever la tête, l'action gagnant 3,05% à 4,05 euros vers 11h30, alors que la commande initiale va bénéficier d'une rallonge considérable. "Dans le but de développer une puissance de calcul plus efficiente et moins coûteuse, ce client a passé [jeudi] auprès de 2CRSi une commande de 280 serveurs supplémentaires (soit 840 nœuds de calcul), dont la nature et la configuration sont similaires à la commande de juillet, à destination de son datacenter au Royaume-Uni".

Livraison d'ici la fin de l'automne

Par ailleurs, grâce à l’utilisation de composants essentiellement issus des matériels récupérés chez Blade, à la suite de la défaillance de ce dernier, 2CRSi pense être en mesure de livrer cette nouvelle commande "d’ici à la fin de l’automne".

Par conséquent, les livraisons sur cet exercice 2021/22 devraient atteindre 476 serveurs (1.428 nœuds). "Ce nouveau succès est une démonstration de la qualité des partenariats de long terme que 2CRSi établit avec ses clients", souligne la firme.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse