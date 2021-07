2crsi : Une commande importante de serveurs réveille l'action 2CRSi

(BFM Bourse) - Le concepteur et constructeur strasbourgeois de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance a reçu une commande de 196 serveurs de la part du leader mondial des services géoscientifiques. Malgré la pénurie actuelle de composants, 2CRSi se dit en mesure de "livrer rapidement" son client en réutilisant ceux initialement destinés à Blade.

Malmené sur la première moitié de l'année en raison, notamment, des déboires de son (ancien) principal client, la société française de "cloud gaming" Blade placée en redressement judiciaire en mars dernier, le titre 2CRSi se réveille ce mercredi, au lendemain de l'annonce d'une grosse commande de serveurs. Il affiche ainsi l'une des meilleures performances de la cote tricolore peu avant 12h avec un gain de 5,7% à 4,51 euros, qui limite à 12,6% son recul depuis le 1er janvier dernier.

Dans un communiqué publié mardi après Bourse, le spécialiste strasbourgeois de serveurs haute performance a ainsi annoncé avoir "remporté une nouvelle commande de serveurs HPC (pour "High Performance Computing", NDLR) à fort rendement énergétique auprès d'un client du secteur pétrolier".

Le client dont le nom n'est pas dévoilé, "est un leader mondial des services géoscientifiques, dont la technologie de pointe nécessite une puissance de calcul très importante" indique 2CRSi. Celui-ci a "toujours placé l'efficacité énergétique et le TCO (coût total de possession, qui représente la somme totale dépensée par le propriétaire d'un bien au cours du cycle de vie de ce dernier, NDLR) au sommet de leurs attentes [et est] donc sensible depuis plusieurs années aux solutions innovantes et économes en énergie conçues par 2CRSi" précise le groupe tricolore.

Récupération des serveurs destinés à Blade

Ce contrat porte sur la livraison de nouveaux nœuds de calcul dans le datacenter du client au Royaume-Uni. Les 196 serveurs OCP multi-nœuds, basés sur des processeurs Intel(R) Xeon(R) haute fréquence, seront livrés dans la dernière génération de baies (sorte d'armoire métallique destinée à recevoir les boîtiers d'appareils, généralement électroniques, réseau ou informatiques de taille normalisée, NDLR) OCtoPus refroidies par air de 2CRSi, qui offrent une densité, une efficacité énergétique et un TCO à la pointe de l'industrie" souligne 2CRSi. À noter que le groupe strasbourgeois conçoit et fabrique à la fois les serveurs et les baies en question, ces dernières permettant "généralement de réaliser des économies d'énergie de 23% par rapport aux baies de serveurs traditionnels de 19 pouces".

Et alors que le groupe avait tenté de rassurer ses investisseurs en mars dernier en affirmant que "la forte demande en matériels de pointe lui permettrait de revendre à d'autres clients les serveurs qu'il a d'ores et déjà entrepris de récupérer" auprès de Blade, cette volonté se matérialise. "Malgré la pénurie actuelle de composants, 2CRSi sera en mesure de livrer la commande rapidement car les serveurs (vendus au client mystère, NDLR) utilisent des composants initialement commandés pour construire des serveurs pour le client Blade. La livraison des nouveaux systèmes est donc prévue dans les prochaines semaines" peut-on lire dans le communiqué.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse