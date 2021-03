2crsi : L'action 2CRSI poursuit sa chute tandis que le groupe s'efforce de préciser son exposition à Blade

(BFM Bourse) - Au lendemain d'une chute de 11,3%, le cours du fabricant alsacien de serveurs à hautes performance abandonne encore plus de 13% jeudi après le placement de Blade en redressement judiciaire. 2CRSI a cependant bon espoir de recouvrer les matériels impayés.

La chute du titre 2CRSI se poursuivait jeudi en Bourse de Paris, avec un repli de 13,07% à 5,32 euros vers 12h45, dans le sillage du placement en redressement judiciaire de la start-up Blade, "pépite tricolore" comme son nom l'indique du cloud computing.

Lancée en 2015, Blade s'était donné pour ambition de révolutionner le monde du jeu vidéo avec son service Shadow, un service de jeu à la demande via internet revendiquant le même niveau de performances qu'à partir d'un ordinateur personnel. Un objectif reposant en pratique sur des matériels de pointe, dont les serveurs fabriqués par 2CRSI. La firme, fondée et établie à Strasbourg par Alain et Michel Wilmouth, revendique un leadership technologique sur le créneau des serveurs informatiques ultra haute performance, mais connaît un parcours volatil depuis son introduction en 2018 à 8,75 euros par action.

À la suite de la nomination d'un administrateur judiciaire de Blade (révélée non par l'entreprise elle-même mais par un article de Next Impact), 2CRSI a révisé en baisse mercredi soir son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020/2021. Le groupe a toutefois insisté sur le fait que le poids de Blade, historiquement important, n'était plus aujourd'hui "grâce au travail réalisé depuis 2 ans pour élargir et diversifier le portefeuille clients" que de 10% de ses livraisons, et laissé entendre que la forte demande en matériels de pointe lui permettrait de revendre à d'autres clients les serveurs qu'il a d'ores et déjà entrepris de récupérer.

Selon les conditions contractuelles de vente, les serveurs fournis restent la propriété de 2CRSi jusqu'à ce que l'intégralité des loyers ou échéances soient payés. Dès lors, le constructeur s'estime en capacité de reprendre les serveurs correspondant à 30,2 millions d'euros de commandes (réalisées en 2017, 2018 et 2020). Ces serveurs sur lesquels 2CRSI pourrait remettre la main sont des serveurs de calcul à base de cartes graphiques (GPU) très haut de gamme et des serveurs de stockage. "Etant donné la pénurie de composants électroniques et plus spécifiquement de cartes graphiques depuis la fin de l’année 2020, il s'agit d'équipements très recherchés sur le marché et 2CRSi a déjà reçu des marques d’intérêt de plusieurs clients", note le groupe.

Conformément aux dispositions légales, une procédure de revendication va être engagée sans délai afin de récupérer les matériels concernés.

Parallèlement, le solde des créances dues est estimé à 10,8 millions d'euros, dont 1,5 million d'intérêts, précise 2CRSI.

En revanche, le groupe s'apprête à faire une croix sur son investissement au capital de Blade : en 2019, 2CRSI avait participé à l'augmentation de capital de la start-up (sans apporter de fonds à proprement parler, mais en échangeant contre des actions des créances correspondant à des intérêts dus par Blade). 2CRSI va "intégralement" déprécier dans ces comptes la valeur de cette participation.

Outre l'entité française Blade SAS, la filiale américaine Blade Corp. est également cliente historique : à ce stade 2CRSI n'a pas connaissance d'une procédure la concernant, mais indique que 23,3 millions de dollars lui sont encore dus (dont 3 millions d'intérêts), tandis que la valeur des équipements récupérables en cas de défaut est évaluée à 29,4 millions de dollars.

Pour l'exercice 2020-21 (dont les résultats seront communiqués fin avril), 2CRSI s'attendait à livrer pour 17 millions d'euros de commandes à l’ensemble du groupe Blade. Certains serveurs de calcul, pour un montant de 9,3 millions d'euros et faisant partie de la commande confirmée en avril 2020, ont fait l’objet de reports successifs à l’initiative de Blade et n’ont ainsi pas été livrés.

La part de commande non-livrée à Blade, combinée à des décalages d'autres commandes (déjà signées) liés au contexte sanitaire, oblige le groupe à réviser son objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice, qui s'est clos le 28 février. Au lieu d'un montant compris entre 170 à 200 millions d'euros, 2CRSI envisage désormais une fourchette de 162 à 175 millions. Le groupe afficherait ainsi néanmoins une croissance par rapport à 2019/2020, où le chiffre d'affaires avait atteint 144,6 millions.

La direction du groupe strasbourgeois dit "aborder l’exercice 2021/22 avec confiance" au vu des commandes récemment signées et de la "solide" dynamique commerciale actuelle.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse