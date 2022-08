Walt disney company (holding) : Vers une nouvelle offre d'abonnement streaming

(CercleFinance.com) - En marge de ses trimestriels, Walt Disney a fait part mercredi soir de son intention de proposer, en décembre prochain, une offre d'abonnement avec de nouveaux forfaits et financée par la publicité, pour ses services de streaming aux États-Unis.



'Avec le lancement, une nouvelle liste complète de plans d'abonnement sera disponible sur Disney+, Hulu, ESPN+ et le Disney Bundle, offrant aux téléspectateurs une flexibilité ultime dans le choix d'une option qui répond à leurs besoins', affirme-t-il.



Pour rappel, le géant des médias et du divertissement a dévoilé un BPA ajusté en croissance de 36% à 1,09 dollar au titre de son troisième trimestre 2021-22, pour des revenus qui ont augmenté de 26% à 21,5 milliards de dollars.



