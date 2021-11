Walt disney company (holding) : Retour aux bénéfices sur le 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Walt Disney a publié mercredi soir un BPA de neuf cents au titre de son dernier trimestre 2020-21, à comparer à une perte de 39 cents par action en 2019-20. Hors éléments exceptionnels, le BPA est passé de -20 à +37 cents d'une année sur l'autre.



Il a vu son résultat opérationnel des segments multiplié par 2,6 à 1,59 milliards de dollars, avec des revenus en croissance de 26% à 18,5 milliards, par rapport à un quatrième trimestre 2019-20 toujours pénalisé par la crise sanitaire.



'Nous cumulons 179 millions d'abonnements totaux à notre portefeuille DTC à la fin de l'exercice, et affichons une croissance sur un an de 60% des abonnés à Disney+', souligne en outre Bob Chapek, le CEO du géant des médias et du divertissement.



