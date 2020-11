Walt disney company (holding) : Perte nette essuyée au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Walt Disney a publié une perte nette de 710 millions de dollars pour son dernier trimestre 2019-20, soit 39 cents par action. Hors exceptionnel, la perte s'est établie à 20 cents par action, un niveau toutefois nettement moins important que ce que craignaient les analystes.



Il a vu son résultat opérationnel des segments plonger de 82% à 606 millions de dollars, pour des revenus en baisse de 23% à 14,7 milliards, la Covid-19 ayant lourdement pénalisé ses segments parcs, expériences et produits (-61%) et studios (-52%).



Ainsi, sur l'ensemble de son exercice clos le 3 octobre, le géant des médias et du divertissement a engrangé un BPA ajusté divisé par trois à 2,02 dollars, pour des revenus en retrait de 6% à 65,4 milliards de dollars.



