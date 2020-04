Walt disney company (holding) : UBS abaisse son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a baissé sa recommandation sur le titre du géant américain du divertissement à 'neutre' contre 'acheter', ramenant son objectif de cours à 114 dollars, contre 162 dollars.



Le bureau d'analyses estime que la rentabilité de la division Disney Park sera compromise 'pour une plus longue période' compte tenu des effets de l'épidémie de Covid-19 et s'attend désormais à une date d'ouverture au 1er janvier 2021.



'La récession économique plus le besoin de distanciation sociale, les nouvelles précautions sanitaires, la baisse des voyages et le manque de touristes risquent de rendre cette activité moins rentable jusqu'à ce qu'il existe un vaccin largement disponible', expliquent les analystes d'UBS dans une note.



