Walt disney company (holding) : Trimestre inférieur aux attentes, le titre recule

(CercleFinance.com) - Disney a ouvert en baisse jeudi matin à la Bourse de New York après avoir publié hier soir un bénéfice inférieur aux attentes pour son deuxième trimestre, clos début avril.



Le géant américain du divertissement a fait état mercredi d'un bénéfice net de 470 millions de dollars pour les trois premiers mois de l'année, soit 26 cents par action, contre 912 millions de dollars, ou 50 cents par titre, un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action ressort à 1,08 dollar par action, inférieur au consensus qui visait un BPA de 1,19 dollar.



Le chiffre d'affaires a progressé de 23% à 19,2 milliards de dollars, manquant également le consensus qui tablait sur un peu plus de 20 milliards.



Dans son communiqué, Disney explique que ses revenus trimestriels ont été amputés d'une facturation d'un milliard de dollars du fait de la résiliation anticipée d'un contrat portant sur la diffusion par un client de ses films et séries, Disney privilégiant désormais sa propre plateforme de contenus.



Une stratégie d'exclusivité qui semble payer, puisque le service de vidéo à la demande Disney+ a attiré 7,9 millions de nouveaux abonnés au cours du trimestre, là où les analystes n'en attendaient que cinq millions.



La filiale DTC, qui comprend les services de streaming Disney+ and ESPN+, a ainsi vu son chiffre d'affaires grimper de 23% à 4,9 milliards de dollars, mais sa perte opérationnelle s'est accrue de 600 à 900 millions de dollars.



La division de parcs à thème a de son côté renoué avec les bénéfices, avec un profit opérationnel de 1,7 milliard de dollars contre une perte de 406 millions de dollars un an plus tôt.



L'action Disney, en baisse de plus de 32% cette année, reculait de 3,2% jeudi dans les échanges à Wall Street.



