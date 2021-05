Walt disney company (holding) : Partenariat d'innovation avec Salesforce

(CercleFinance.com) - Salesforce et Disney Studios Content ont annoncé aujourd'hui un partenariat d'innovation de cinq ans pour aider les cinéastes et les spécialistes du marketing Disney à utiliser la plate-forme Salesforce.



Les deux partenaires exploreront de nouvelles façons d'utiliser la technologie pour gérer et accélérer le cycle de vie de la production de contenu et soutenir la création de contenu, explique Disney dans son communiqué.



'Avec Salesforce en tant que partenaire d'innovation, nous pouvons équiper nos spécialistes du marketing, et nos narrateurs, d'une technologie de classe mondiale pour continuer d'alimenter l'incroyable contenu que nous avons prévu pour le streaming et les salles de cinéma', a déclaré en substance Jamie Voris, directeur de la technologie chez Disney Studios Content.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel