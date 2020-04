Walt disney company (holding) : Lancement de Disney+ en France

(CercleFinance.com) - Après un premier report, sur demande du gouvernement, le service de streaming de Disney, baptisé Disney+, est disponible en France.



S'il est distribué par Canal+, le service est aussi accessible sans abonnement à la chaîne du groupe Vivendi, pour 6,99 euros par mois. La plateforme de VOD du groupe Disney propose ainsi les univers Marvel, Disney (dont Star Wars), Pixar et National Geographic.



Disney+ entre ainsi en concurrence frontale avec Netflix et Amazon Prime, les deux principales plateformes VOD disponibles en France.



