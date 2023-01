Walt disney company (holding) : La porte du conseil fermée à Nelson Peltz

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Disney a fermé la porte mardi à l'éventualité d'une nomination de l'investisseur activiste Nelson Peltz au sein de son conseil d'administration.



Dans un document publié ce matin sur le site de la SEC, le gendarme boursier américain, le géant des médias défend le travail accompli par son conseil d'administration sous sa forme actuelle.



'Nelson Peltz ne comprend pas la nature des activités de Disney et ne dispose pas des compétences et de l'expérience nécessaires pour aider le conseil à créer de la valeur pour les actionnaires sur fond de changement rapide de l'écosystème des médias', écrit le groupe.



Selon Disney, Peltz n'a aucun antécédent à faire valoir dans aucun grand groupe des médias ou de la tech, aucune solution à apporter pour faire face à l'évolution de l'environnement.



Cotée à la Bourse de New York, l'action Disney grappillait 1,4% mardi matin.



