Walt disney company (holding) : 'La Petite Sirène' domine largement le box-office US

(CercleFinance.com) - Avec plus de 95 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation, 'La Petite Sirène' a très largement dominé le box-office nord-américain ces derniers jours.



Selon les données de Box Office Mojo, le film a largement devancé 'Fast X', le dixième opus de la saga Fast & Furious produit par Universal, qui a récolté 23 millions de dollars.



Le film, un remake en images de synthèse du dessin animé de 1989, a été produit par Disney pour un budget estimé autour de 250 millions de dollars.



En tenant compte des entrées internationales, ses recettes totalisent déjà plus de 185 millions de dollars.



Réalisé par Rob Marshall - qui avait notamment mis en scène un épisode de la franchise 'Pirates des Caraïbes' - le long-métrage suit Ariel, une jeune sirène attirée par le monde terrestre et qui va tomber sous le charme du prince Eric.



'La Petite Sirène' fait partie d'une longue série de 'blockbusters' prévus cet été sur fond de levée des restrictions liées au Covid, et qui compte notamment les derniers Indiana Jones, Spider-Man et Transformers, ainsi que 'The Flash' ou 'M:I 7'.



