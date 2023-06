Walt disney company (holding) : KeyBanc dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - KeyBanc Capital Markets a dégradé hier sa recommandation sur le titre Disney, ramenée de 'surpondérer' à 'pondération en ligne avec le secteur'.



Dans une note de recherche, la banque américaine dit exprimer certaines inquiétudes quant aux performances de la branche de parcs à thème du géant du divertissement, qui fait l'objet selon elle de prévisions exagérément optimistes.



Quant aux services de streaming Disney+ et Hulu, KeyBanc souligne que la croissance de leur nombre d'abonné semble désormais patiner, alors que l'offre ESPN proposée en ligne a elle aussi du mal à décoller, les téléspectateurs ayant visiblement du mal à se laisser tenter par un abonnement payant.



Dans de telles conditions, la firme explique 'préférer se tenir à l'écart de la valeur, prenant note d'une incertitude notable', et dit attendre 'de nouveaux catalyseurs, le choix de racheter les points bas sur le titre s'étant jusqu'ici révélé peu profitable'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.