Walt disney company (holding) : Gagne 13% après ses plans sur le streaming

(CercleFinance.com) - Les actions de Disney font un bond de plus de 13%, après que le géant américain du divertissement ait exposé ses plans pour stimuler la croissance de ses plateformes de streaming.



Lors d'une journée des investisseurs, la société basée à Burbank, en Californie, a révélé ce qu'elle a qualifié d'objectifs 'ambitieux' dans le cadre de son expansion mondiale dans le domaine du streaming.



Disney s'attend désormais à ce que ses services de streaming atteignent un total de 300 à 350 millions d'abonnements d'ici l'exercice 2024, principalement grâce à une augmentation significative du contenu.



Lors de la présentation, le groupe a déclaré que ses services de streaming avaient récemment dépassé la barre des 137 millions d'abonnements payants au niveau mondial.



Ce chiffre comprend 11,5 millions d'abonnés ESPN+, 38,8 millions d'abonnés Hulu, et un nombre 'incroyable' de 86,8 millions d'abonnés Disney+ depuis son lancement en novembre 2019, a déclaré le groupe.



Disney a également annoncé qu'à partir de mars 2021, le prix de Disney+ sera fixé aux États-Unis à 7,99 dollars par mois, contre 6,99 dollars actuellement.



