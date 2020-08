Walt disney company (holding) : Credit Suisse relève à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé mercredi relever sa recommandation sur Disney à 'surperformance', avec un objectif de cours établi à 146 dollars.



S'il note que le géant des médias a dévoilé hier des résultats trimestriels supérieurs à ses prévisions, le broker estime que c'est surtout le service de vidéo à la demande Disney+ qui constitue la clé de voûte du dossier.



'Avec l'arrivée d'un nouveau DG, Bob Chapek, décidé à se montrer 'innovant et audacieux' dans le streaming, nous nous attendons à ce que les titres Disney évoluent de manière plus agressive du fait de cette perspective de croissance dans le streaming (où les investisseurs ne disposent que de rares alternatives) et en vue d'un redressement de l'activité post-Covid', explique Credit Suisse dans une note.



