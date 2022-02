Walt disney company (holding) : Chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 34%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Disney a publié hier soir ses résultats financiers au titre du 1er trimestre de son exercice fiscal 2022, soit la période de trois mois précédant le 1er janvier 2022.



La société a enregistré un chiffre d'affaires de 21,8 Mds$ sur la période, en hausse de 34% par rapport au 1er trimestre 2021. L'EBIT affiche une nette progression passant de 1332 M$ à 3258 M$, tandis que le bénéfice net passe de 29 M$ à 1152 M$.



Par conséquent, le BPA ajusté passe de 0,32$ à 1,06$.



Disney avait été particulièrement touché par la pandémie en 2020, avec la fermeture de ses parcs à thèmes, centres de villégiature, croisières et autres visites guidées.



'Ces opérations ont repris à divers moments depuis mai 2020', indique la société.



Si certaines des opérations internationales continuent d'être affectées par les restrictions, Disney assure qu'en 2022, les parcs et expériences aux Etats-Unis devraient fonctionner 'sans restriction de capacité'.





