Walt disney company (holding) : BofA rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé jeudi son objectif de cours sur Disney, qu'il porte de 122 à 144 dollars suite à des résultats trimestriels qu'il juge 'largement favorables'.



Le bureau d'études, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, note que le groupe américain a attiré 14,4 millions d'abonnés sur sa plateforme de streaming Disney+ au troisième trimestre, alors qu'il n'en prévoyait que 10 millions.



BofA retient surtout le fait que le géant du divertissement vise désormais un total de 135 à 165 millions d'abonnés payants à Disney+ d'ici à la fin de son exercice 2023/2024.



En tenant compte du lancement de l'offre Disney+ avec publicité à 7,99 dollars par mois et de la révision à la hausse du prix de la version 'premium' à 10,99 dollars (+38%), l'analyste voit le service de vidéo à la demande prendre le chemin de la rentabilité avec la stabilisation du rythme des investissements dans les années à venir.



BofA souligne que Disney+ pourrait bénéficier par ailleurs de l'accroissement des contenus disponsables sur la plateforme, du développement des offres avec publicité et d'éventuelles hausses de tarifs.



