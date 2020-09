Walt disney company (holding) : Accord marketing avec Sonos autour de Disney+

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de systèmes audio sans fil Sonos a annoncé lundi avoir signé avec le géant Disney un accord marketing autour du service de vidéo à la demande Disney+.



Aux termes du partenariat, Sonos proposera six mois d'abonnement gratuits à Disney+ pour tout achat, entre le 1er et le 31 octobre, d'une barre de son Arc ou Beam.



Petite précision, seuls les abonnés de Disney+ aux Etats-Unis, au, Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et à la Suède seront éligibles à l'opération.



L'offre a été lancée en vue de la diffusion, à la fin du mois, de la deuxième saison de 'The Mandalorian', la nouvelle série Disney dérivée de l'univers Star Wars.



