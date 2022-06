Waga energy : Va intégrer l'indice Euronext Tech Leaders

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Waga Energy a annoncé lundi qu'il allait intégrer l'indice Euronext Tech Leaders, un nouveau marqueur boursier regroupant des valeurs technologiques européennes.



Ce nouvel outil doit être composé d'une centaine d'entreprises de croissance cotées sur les sept grandes places européenne d'Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo), sélectionnées sur des critères de croissance et d'expertise technologique.



A elles toutes, ces entreprises représentent une capitalisation boursière globale de 1.000 milliards d'euros.



Ce nouvel indice a été créé au début du mois par l'opérateur boursier Euronext, avec l'objectif de soutenir la croissance des valeurs technologiques européennes et d'accroître leur visibilité auprès des investisseurs à l'international.



Il sera opérationnel à partir du mois de juillet 2022.



Une quarantaine de société françaises, dont Waga Energy, sont appelées à figurer au sein de l'indice.



A noter qu'Euronext a également annoncé la semaine dernière que Waga Energy ferait son entrée le lundi 20 juin au sein de l'indice CAC Mid & Small à la Bourse de Paris.



Créée en 2015 par des anciens cadres d'Air Liquide, Waga est à l'origine d'une technologie permettant de capter le méthane, un gaz à effet de serre très polluant émis par les décharges, et de le transformer en biométhane, un substitut du gaz naturel.



