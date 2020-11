Voluntis : Le fonds d'innovation de Debiopharm et le patron de Withings investissent dans Voluntis

(BFM Bourse) - Le cours de Voluntis, qui a déjà quadruplé depuis fin septembre, accélère de 15% lundi matin tandis que le spécialiste français des thérapies numériques a levé 5,9 millions d'euros auprès d'un groupe d'investisseurs spécialisés dans la santé, dont le fonds d'investissement du laboratoire suisse Debiopharma et la holding du fondateur de Withings.

Dopé en Bourse depuis plusieurs semaines grâce à une série d'avancées financières et opérationnelles -dont l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché européen d'Oleena, une application qui aide les patients atteints de cancer à gérer les symptômes de la maladie et les effets secondaires des traitements- Voluntis connaît lundi matin une nouvelle accélération. Vers 10h15, le titre prend 13,77% à 5,37 euros après l'annonce d'une levée de fonds réalisée auprès d'investisseurs reconnus dans le domaine de la santé, notamment connectée.

L'entreprise, introduite en Bourse en mai 2018, a émis 1.339.592 actions nouvelles au prix unitaire de 4,43 euros, soit une décote de 15% par rapport à la moyenne pondérée des trois dernières séances. Ces nouveaux titres représentent environ 17,6% du capital avant opération.

Les titres ont été souscrits par des investisseurs européens pour la plupart spécialisés dans le secteur de la santé, parmi lesquels Debiopharm Innovation Fund, le fonds d'investissement dans l'innovation de Debiopharm, un groupe pharmaceutique suisse contrôlé par la famille Mauvernay, et Indigo, holding personnelle du multi-entrepreneur Eric Carreel, co-fondateur et actuel président de Withings, un leader des objets connectés liés à la santé.

Deviopharm, qui fait son entrée au tour de table, devient directement l'un des plus importants actionnaires avec 9,9% des parts. "Debiopharm est très heureux de rejoindre le capital de Voluntis et de contribuer à la poursuite de sa croissance. Le positionnement de la société, à la pointe au niveau mondial dans le secteur en forte croissance des thérapies numériques et en avance sectorielle en oncologie, est parfaitement aligné avec les axes de développement prioritaires de Debiopharm", a mentionné Tanja Dowe, la patronne de Debiopharm Innovation Fund. De son côté Indigo a renforcé sa participation existante, celle-ci passant de 3,5% à 5,5%.

Le produit net (5,7 millions d’euros) de l’augmentation de capital sera utilisé par Voluntis pour renforcer ses moyens financiers, en particulier pour développer ses activités commerciales auprès de l’industrie pharmaceutique, et contribuer au financement de la R&D. Cette levée de fonds vient compléter les outils de financement déjà en place, notamment le prêt garanti par l’Etat (PGE) de 2 millions d’euros et le prêt Innovation R&D de 1 million d’euros obtenus récemment, et permet à la société de couvrir ses besoins de financement au-delà des 12 prochains mois.

"Nous avions à cœur de nous doter le plus rapidement possible de la visibilité financière nécessaire à l’exécution sereine de notre feuille de route stratégique. Nous pouvons désormais nous focaliser sur la réalisation des développements en vue de la mise sur le marché de thérapies numériques dans le cadre des accords déjà conclus et sur la négociation de nouvelles alliances avec des laboratoires pharmaceutiques", a déclaré le directeur général de Voluntis Pierre Leurent.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse