Voluntis : Nouvelle envolée en Bourse pour le créateur de logiciels thérapeutiques Voluntis

(BFM Bourse) - Par rapport à son niveau de fin septembre, le cours de Voluntis a décollé de près de 300% à la faveur d'une accumulation de nouvelles porteuses. Nouveau coup de pouce ce lundi avec l'homologation par les autorités européennes d'Oleena, première thérapie numérique pour l'accompagnement des patients atteints de cancer dans la gestion de leurs symptômes.

L'Europe après les Etats-Unis. Un peu plus d'un an après l'homologation, à l'été 2019, d'Oleena par la Food and Drug Administration américaine, Voluntis obtient le marquage "CE" de mise sur le marché de sa thérapie digitale dans le domaine de la cancérologie.

L'annonce entraînait une nouvelle accélération pour l'action Voluntis, à 4,695 euros (+23,3%) vers 09h45. Par rapport à la clôture du 30 septembre dernier, le titre accumule 287% de rebond désormais.

Oleena vise à accompagner les patients atteints de cancer dans la gestion au quotidien de leurs symptômes (sachant que près de neuf patients sur dix subissent des effets secondaires liés aux traitements anticancéreux), tout en permettant aux équipes soignantes de suivre à distance l’évolution de la maladie. Non gérés, les effets secondaires peuvent entraîner des hospitalisations et des visites aux urgences qui auraient pu être partiellement évitées grâce à un soutien personnalisé et proactif des patients à domicile.

Boom des solutions de suivi à distance

Cette homologation réglementaire, souligne l'entreprise, intervient à un moment où les professionnels de santé et les systèmes de soins se tournent de plus en plus vers des solutions de suivi à distance des patients, notamment dans la pandémie actuelle de Covid-19, qui a compliqué l'accès des patients aux établissements hospitaliers en général et aux services d’oncologie en particulier.

"Le marquage CE d'Oleena, un jalon clé de notre feuille de route stratégique, est une étape importante vers le lancement commercial de nos thérapies numériques en oncologie en Europe", a déclaré Pierre Leurent, le directeur général de Voluntis. "Après l'autorisation de mise sur le marché reçue aux États-Unis l'année dernière, la première de ce type en oncologie, nous sommes prêts à accompagner nos partenaires dans le futur déploiement commercial de nos solutions des deux côtés de l'Atlantique".

Voluntis a en effet opté pour une stratégie de partenariats avec des groupes pharmaceutiques pour distribuer sa solution. La récente envolée du titre a d'ailleurs débuté le 30 septembre, lorsque la firme a indiqué tabler sur des paiements d'étapes pouvant totaliser 25 millions d'euros cumulés entre 2020 et 2024, sur la base des seuls accords signés à ce stade et sans inclure les redevances sur les ventes (pouvant représenter cumulativement des dizaines de millions d'euros par an, en fonction de la part des revenus par patient négociée et du nombre d'utilisateurs finaux).

