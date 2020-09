Voluntis : L'engouement des labos pour les thérapies numériques dope les perspectives de Voluntis

(BFM Bourse) - Grâce aux partenariats conclus avec Bristol-Myers Squibb ou Novartis, le pionnier français des applications thérapeutiques a vu ses facturations multipliées par sept au premier semestre. Le cours s'envole de 30% au vu des perspectives de revenus d'ici à 2024.

La perspective d'un niveau record de facturations en 2020, et la confirmation des objectifs financiers passant notamment par un Ebitda ajusté à l'équilibre l'an prochain, se traduit mercredi par une nouvelle envolée de Voluntis. Certes très volatil du fait de la fonte de sa capitalisation depuis son IPO (valorisé 106 millions d'euros lors de son introduction en mai 2018, l'entreprise n'en valait plus que 9,6 millions à la dernière clôture), le titre enregistre vers 10h40 un rebond de 31,01% à 1,656 euro.

Cette variation spectaculaire fait suite à la publication des résultats du premier semestre, portés par l'envolée des commandes.

Sur les six premiers mois de l'exercice, les facturations commerciales ont été multipliées par sept par rapport au 1er semestre 2019 pour atteindre 5,8 millions d’euros, provenant principalement de la plate-forme Theraxium Oncology, dont le contrat signé avec Novartis fin 2019 portant sur l’évaluation de la plateforme de thérapie numérique de Voluntis dans le cancer du sein et celui conclu avec l'américain Bristol-Myers Squibb pour développer des solutions permettant la gestion des symptômes de patients atteints du cancer et leur suivi à distance par les professionnels de santé.

Recentrage sur les cancers

En raison de l'application de la norme comptable IFRS 15, qui impose de différer dans le temps la comptabilisation en chiffre d'affaires sur la durée du contrat en fonction de certaines obligations de performance, seule une petite part est dès à présent reconnue en chiffre d'affaires, lequel ressort à 1,9 million d'euros sur le semestre (le solde étant mentionné au bilan en produits constatés d’avance).

Sur le plan opérationnel, la forte baisse des charges liées à la réduction des effectifs (de 113 collaborateurs fin 2019 à 85 fin juin, et 75 à ce jour) liée au recentrage sur l'oncologie avec l'arrêt de la commercialisation directe aux Etats-Unis de la solution pour le diabète, a permis un résorption de la perte d'exploitation, soit un Ebitda de -5,9 millions d'euros (-3,1 millions hors IFRS 15) contre -7 millions au premier semestre 2019 et une légère réduction de la perte nette à -8,1 millions d'euros.

C'est au niveau des cash-flows que les nouveaux partenariats et la réductions des coûts (plus un coup de pouce supplémentaire au niveau du CIR, presque doublé à 3,1 millions d'euros) ont été particulièrement sensibles, avec un free cash-flow désormais positif de 0,9 million d'euros au lieu d'une consommation de trésorerie de 7,4 millions d'euros sur la première moitié de l'exercice précédent.

Douze mois de besoins de financement couverts

Au 30 juin 2020, Voluntis disposait d’une trésorerie disponible de 4,2 millions d’euros, renforcée ensuite par le PGE de 2 millions d'euros souscrit en septembre. L'entreprise fondée et dirigée par Pierre Leurent estime ainsi être en mesure de couvrir ses besoins de financement à douze mois grâce à ce niveau de trésorerie et à la mise en place de financements complémentaires ou la signature de nouveaux partenariats en discussion.

À l'issue de ce semestre "encourageant", la direction confirme viser cette année "une croissance significative de ses facturations commerciales", avec notamment le partenariat signé au début du second semestre avec Biocon Biologics, qui a acquis la licence mondiale d’Insulia, la thérapie numérique développée par Voluntis et déjà homologuée par la FDA.

Suivi médical à distance

Voluntis signale que l’ensemble des accords signés depuis décembre 2019 pourrait générer, sous réserve du respect de certaines conditions contractuelles, jusqu'à 25 millions d'euros de facturations cumulées entre 2020 et 2024, principalement constitués de paiements initiaux et d'étape. Le lancement commercial des solutions co-développées permettrait en outre à Voluntis de percevoir des revenus de licences au titre de l’usage de sa plate-forme et de ses thérapies numériques propriétaires. Ceux-ci pourraient représenter cumulativement des dizaines de millions d'euros par an, sur la base des revenus par patient négociés et du nombre prévisionnel d'utilisateurs finaux, souligne l'entreprise dans son communiqué.

"Cette accélération significative des prises de commandes de Voluntis est une illustration de la dynamique positive du secteur de la santé numérique, qui est particulièrement notable pendant la crise du Covid-19. Les entreprises pharmaceutiques se tournent de plus en plus vers les thérapies numériques pour soutenir et enrichir leur portefeuille de produits afin d'offrir aux patients du monde entier une expérience de traitement optimale. Ces nouvelles solutions, grâce au suivi médical à distance, permettent en outre à davantage de patients d’être traités à domicile. Cette croissance des revenus doit permettre à Voluntis d’atteindre son objectif d’équilibre financier, soit un Ebitda ajusté positif, courant 2021", conclut la société.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse