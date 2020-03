(CercleFinance.com) - Le groupe Vivendi annonce ce lundi avoir procédé, entre le 24 et le 28 février, au rachat d'un peu plus de 6,5 millions d'actions.



Ce rachat a été effectué au prix pondéré moyen de 24,4071 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VIVENDI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok