Vivendi : Oddo BHF relève son opinion

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Vivendi de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 29,5 à 34 euros, dans le sillage de ses attentes pour UMG (Universal Music Group) et tout particulièrement pour le pôle 'publishing'.



'Le groupe a acquis plusieurs catalogues en 2019/20 qui soutiendront une hausse de la rentabilité', note l'analyste, qui valorise UMG dorénavant à 40 milliards d'euros et attend des guidances d'UMG 'très encourageantes' d'ici fin 2021.



'La perspective de la cotation d'UMG nous conduit à mettre à jour notre ANR de Vivendi et à identifier 20% de potentiel. Les acquisitions récentes de titres par Financière de l'Odet sont un autre signal positif', poursuit Oddo.



