Vivendi : L'avis d'Oddo après l'attribution des droits de L1

(CercleFinance.com) - La LFP a annoncé hier avoir attribué l'intégralité des droits de la L1 à Groupe Canal+ pour la saison en cours. Groupe Canal+ va donc proposer la totalité des matchs (soit 10 par jour) d'ici juin 2021.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 25 E.



' Cette attribution va permettre au groupe de disposer d'une offre très compétitive pendant 5 mois. Ce qui devrait lui permettre de fortement communiquer et tenter de recruter des abonnés, pour ensuite les fidéliser ' indique Oddo.



' Notre simulation repose sur le recrutement de 400 k abonnés d'ici mai puis la conservation de la moitié (soit 200 k) d'ici à 2024. Sur cette base, nous avons appliqué un ARPU de 40 E, le coût de 200 ME et une charge marketing de 25 ME en 2021. Sur cette base, ce mouvement conduirait à une génération d'EBITA de 35 ME après actualisation du flux au WACC du groupe ' rajoute l'analyste.



' La question clef est de savoir quels groupes pourraient candidater, notamment Amazon (qui a candidaté lors du dernier appel d'offres) et Orange (qui n'a pas candidaté) '.



