Vivendi : En négociations pour l'acquisition de Prisma Media

(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec l'allemand Gruner + Jahr en vue du rachat de 100% du capital du groupe de presse français Prisma Media, qui détient notamment les titres Voici et Géo.



Le géant des médias explique qu'une telle acquisition s'inscrirait parfaitement en ligne avec sa stratégie, en venant compléter le spectre de ses activités existantes.



Prisma Media possède vingt marques de la presse magazine française, de Femme actuelle à Capital, en passant par Gala ou Télé-Loisirs, ce qui lui permet de toucher une audience plus de 42 millions de Français tous les mois.



Prisma est actuellement une filiale de Gruner + Jahr, lui-même détenu par le poids-lourd allemand Bertelsmann.



Dans un communiqué séparé publié pendant le week-end, Vivendi réfute par ailleurs avoir commis la moindre faute dans le dossier Mediaset, réaffirmant avoir acquis sa participation dans le télédiffuseur italien de manière 'légale' et 'transparente' vis-à-vis des marchés et régulateurs.



En 2016, Vivendi avait conclu un partenariat stratégique et industriel avec Mediaset, mais l'acquisition envisagée de Mediaset Premium avait débouché sur un contentieux commercial au civil.



Le groupe français détient actuellement 28,8% des actions du groupe italien.



A la Bourse de Paris, l'action Vivendi affichait une hausse de l'ordre de 1% lundi matin dans les premiers échanges après toutes ces annonces.



