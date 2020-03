Vivendi : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse estime que bien qu'il soit un peu tôt pour tirer des conclusions définitives et apporter des changements majeurs à ses prévisions, le bureau d'analyses a esquissé deux scénarios pour UMG en 2020 qui montrent des potentiels de baisse de 21% de l'EBITA à une baisse de 55% (-15 % à -39% au niveau du groupe).



' Cela inclut les impacts potentiels de COVID-19 sur l'édition musicale, les téléchargements numériques et le merchandising, ainsi que le streaming. Cela ne suggérerait aucune baisse significative à long terme de la valeur d'UMG ' indique Crédit Suisse.



Le bureau d'analyses a abaissé son objectif de cours à 29,3 E contre 30,1 E et le BPA est légèrement augmenté en 2020/21 en raison d'une charge d'intérêt légèrement inférieure. Les analystes conservent une note de surperformance.



' Tous les éléments disponibles suggèrent que Vivendi et Tencent sont toujours déterminés à conclure la vente de 10% d'UMG au premier semestre ' rajoute Crédit Suisse.



