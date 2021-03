Vinci : Deutsche Bank entame sa couverture à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a initié jeudi la couverture du titre Vinci avec une recommandation d'achat et un objectif de cours fixé à 101 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire explique que le groupe de BTP et de concessions aéroportuaires et autoroutières représente un bon dossier pour jouer la thématique de la reprise économique sur le court terme.



Pour la période 2020-2025, Deutsche dit ainsi anticiper une croissance moyenne annuelle du bénéfice par action (BPA) de l'entreprise d'au moins 30%.



'Sachant que les actions s'échangent actuellement sur la base d'un rendement du free cash flow de 8,1% et d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 7,8x (...), nous considérons qu'il s'agit d'un point d'entrée attractif sur les titres', conclut-il.



