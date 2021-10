Vinci : Création d'un fonds pour l'hydrogène

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide, TotalEnergies et Vinci Concessions indiquent s'associer à d'autres grands acteurs industriels internationaux pour créer le plus grand fonds mondial dédié au développement des infrastructures d'hydrogène décarboné.



Les premiers engagements atteignent déjà 800 millions d'euros, sur un objectif total de 1,5 milliard prévu à la signature. Les trois partenaires français d'origine se sont engagés à investir chacun 100 millions d'euros dans le projet.



Cette initiative vise à accélérer la croissance de l'écosystème hydrogène en investissant dans de grands projets stratégiques concernant l'ensemble de la chaîne de valeur, et en bénéficiant de l'alliance entre acteurs industriels et financiers.



Le fonds sera géré par Hy241, nouvelle joint-venture détenue à parts égales par Ardian et FiveT Hydrogen. Il devrait être en mesure de participer au développement de projets hydrogène pour un montant total d'environ 15 milliards d'euros.



