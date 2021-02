Valneva : Londres exerce son option auprès de Valneva portant à 100 millions de doses sa commande de vaccins

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva annonce que le gouvernement britannique avait exercé son option pour la fourniture de 40 millions de doses de son candidat vaccin contre la Covid-19 en 2022, portant le volume total de doses commandées par le Royaume Uni à 100 millions.



Londres conserve par ailleurs des options pour 90 millions de doses supplémentaires livrables entre 2023 et 2025. La valeur totale de ces 190 millions de doses, si toutes les options sont exercées, peut aller jusqu'à 1,4 milliard d'euros.



Pour mémoire, la société biopharmaceutique a annoncé son partenariat avec le gouvernement britannique en septembre dernier et est en discussions avancées avec la Commission Européenne pour la fourniture de 60 millions de doses.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.