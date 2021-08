Valneva : Le vaccin du français Valneva contre le chikungunya en bonne voie pour une prochaine commercialisation

(BFM Bourse) - Les résultats de la phase finale de tests du vaccin de Valneva font apparaître un fort taux d'anticorps neutralisants du virus chez 98,5% d'un échantillon de participants, bien au-delà du seuil convenu avec l'autorité sanitaire américaine. La biotech nantaise table sur une mise sur le marché rapide.

Une forte protection obtenue de façon homogène quel que soit l'âge des volontaires : les résultats initiaux de l'étude de phase 3 apparaissent remarquables pour le candidat vaccin de Valneva contre le virus chikungunya (CHIKV), et constituent ainsi "un pas de plus vers la résolution de cette menace de santé publique majeure, croissante et non satisfaite", selon le médecin hygiéniste en chef de la biotech, Juan Carlos Jaramillo. En Bourse, l'annonce se traduit par une progression de 4,73% à 12,17 euros, tandis que le marché attribuait déjà une importante probabilité de succès à l'étude à la suite notamment de l'attribution par la FDA américaine du statut de "percée thérapeutique" (breakthrough therapy).

En attendant le détail complet des résultats d'ici six mois, les premières données montrent que le principal critère d'efficacité mesuré dans l'étude VLA1553-303, qui incluait 4115 adultes aux Etats-Unis, a été largement satisfait.

Des titres d'anticorps neutralisants ont été mesurés chez 98,5% des participants 28 jours après une seule injection du candidat vaccin (précisément chez 264 d'un sous-groupe représentatif de 268 participants, conformément au protocole de l’étude). Ce taux de séro-protection dépasse largement le seuil de 70% convenu avec la FDA en vue du dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché dans le cadre d'une procédure accélérée.

En outre, Valneva souligne que VLA1553 s'est également révélé hautement immunogène y compris chez les participants âgés, qui ont obtenus des taux de séro-protection et des titres d’anticorps aussi élevés que les adultes plus jeunes, avec un profil de sécurité tout aussi bon.

VLA1553 a été généralement bien toléré (chez les 3082 participants déjà évalués pour l’innocuité) avec une majorité des effets indésirables légers ou modérés et transitoires (du type maux de tête, fatigue ou douleurs musculaires).

"Nous sommes ravis de ces résultats de phase 3 qui confirment les caractéristiques remarquables de notre candidat vaccin dans tous les groupes d'âge. Ces premiers résultats d'un essai de phase 3 pour un vaccin contre le chikungunya signifient que nous avons fait un pas de plus vers la résolution de cette menace de santé publique majeure, croissante et non satisfaite. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l'essai et qui ont continué à le faire progresser pendant la pandémie. Nous continuerons à travailler avec les autorités réglementaires pour mettre le VLA1553 sur le marché dès que possible", a commenté Juan Carlos Jaramillo, arrivé l'an dernier chez Valneva en tant que médecin hygiéniste en chef.

La firme nantaise rappelle que son programme a donc reçu le mois dernier le statut de "Breakthrough Therapy" de la FDA. En outre, la FDA a prévu d'accorder à l'entreprise dont le vaccin contre le chikungunya recevra la première autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis un bon d’évaluation prioritaire cessible (Priority Review Voucher). Autrement dit, une sorte de joker permettant de demander à l'agence américaine du médicament une évaluation accélérée de n'importe quel dossier, qu'il est possible de revendre à un autre laboratoire désireux de mettre tel ou tel programme à examiner sur le dessus de la pile de l'agence. L'an dernier, dix priority vouchers ont été cédés par des bénéficiaires, à un prix moyen proche de 100 millions de dollars, selon David Ridley, l'un des économistes ayant proposé ce mécanisme pour accélérer la mise sur le marché de médicaments répondant à un fort besoin thérapeutique institué en 2006.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse