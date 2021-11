Valneva : Le laboratoire Valneva lève 88 millions d'euros pour développer ses vaccins

(BFM Bourse) - Le laboratoire franco-autrichien parvient à lever 88 millions d'euros grâce à l'exercice intégral de l'option de surallocation. Une manne destinée à financer le développement de ses candidats-vaccins, à la fois dans le Covid-19, la maladie de Lyme et le chikungunya.

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé mercredi avoir levé 88 millions d'euros (102 millions de dollars) en émettant de nouvelles actions sur les marchés français et américain. La société basée à Saint-Herblain précise que le règlement-livraison de ces titres à des catégories d'investisseurs spécialisés est intervenu ce mardi. Après exercice intégral de l'option de surallocation, ce sont 5,175 millions d'actions ordinaires nouvelles qui ont été émises, comprenant une offre d’actions ordinaires sous la forme de 354.060 American Depositary Shares (les "ADS") à un prix de souscription unitaire de 39,42 dollars, ainsi qu’un placement privé concomitant de près de 4,5 millions d'actions ordinaires en Europe, à 17 euros l'unité. Valneva avait par ailleurs accordé aux banques garantes de l'opération (Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier) une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours jusqu’à 337.500 ADS supplémentaires, chaque ADS représentant deux actions ordinaires.

Le laboratoire avait annoncé fin octobre cette opération, destinée à financer (en complément des ressources financières disponibles) le développement de plusieurs candidats vaccins, dont celui contre le Covid-19 pour lequel il a fait état de résultats "initiaux positifs" dans le cadre de ses essais de phase 3.

Après une brusque correction (près de -40% en une seule séance) en réaction à la résiliation, par le gouvernement britannique, d'un contrat portant sur 100 millions de doses de vaccins, les résultats positifs dans ces essais de phase 3 (dernière étape des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) avait redonné des couleurs au titre Valneva en Bourse (+35% en séance).

Une progression spectaculaire depuis le début de l'année

Dans le détail, la société compte dédier environ :

- 50 millions de dollars pour financer le développement futur de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, jusqu’à la finalisation des essais cliniques de phase 2 et la passation de responsabilité à Pfizer ;

- environ 60 millions de dollars pour financer la poursuite du développement de son candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553, jusqu’à l’acceptation de la demande d’autorisation de mise sur le marché (Biologics License Application) ;

- 100 millions de dollars pour financer le développement futur de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, jusqu’à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et le lancement commercial

- et, enfin, 20 millions de dollars pour financer l’avancement des candidats vaccins précliniques vers le développement clinique.

Au 30 juin 2021, la trésorerie (et équivalents de trésorerie) s'élevait à près de 330 millions d'euros.

Les 4,5 millions d'actions ordinaires émises dans le cadre de cette offre représentent une dilution d'environ 5% compte tenu de l'exercice intégral de l’option de surallocation par les banques garantes. À titre d'exemple, un actionnaire détenant 1% du capital de Valneva avant l'opération verra sa participation reculer à 0,96%.

En Bourse, cette augmentation de capital est fraîchement accueillie, le titre Valneva cédant 1,9% à 20,2 euros vers 9h40. Il affiche néanmoins toujours une progression spectaculaire depuis le 1er janvier dernier (+165%).

