Valneva : Valneva redécolle en Bourse après la publication de résultats de phase 3 positifs pour son vaccin

(BFM Bourse) - Après un dernier mois très compliqué en Bourse, la biotech franco-autrichienne est de nouveau la vedette du marché parisien ce lundi matin, après l'annonce de résultats initiaux positifs pour son candidat vaccin, qui démontrent une efficacité supérieure à celui d'AstraZeneca.

Délaissé depuis mi-septembre et l'annulation par Londres d'un contrat de vaccins (portant sur 100 millions de doses) contre le Covid, sans que l'on sache très bien pourquoi à ce jour, le titre Valneva est de nouveau vivement recherché ce lundi matin après qu'il a fait état de résultats initiaux positifs dans le cadre de ses essais de phase 3 pour son candidat vaccin. Une annonce qui permet à Valneva de bondir de 35,1% à 16,21 euros vers 9h30, dans un volume d'échanges fourni correspondant à 1,5% du tour de table, au plus haut depuis le 13 septembre dernier - le titre avait dévissé de plus de 40% ce jour, après la volte-face du gouvernement britannique. Le gouvernement français avait dans la foulée assuré que l'UE était toujours intéressée par ce vaccin.

L'essai en question a rempli ses deux critères d'évaluation principaux", souligne le laboratoire dans un communiqué. Il a même "démontré une supériorité face au vaccin AZD1222 (d'AstraZeneca, NDLR) en termes de moyenne des titres d'anticorps neutralisants (...) ainsi qu'une non-infériorité en termes de taux de séroconversion (SCR supérieur à 95% dans les deux groupes vaccinés) deux semaines après la deuxième injection (soit au 43e jour) chez les adultes âgés de 30 ans et plus".

Un total de 4.012 participants âgés de 18 ans et plus a été recruté sur 26 sites au Royaume-Uni dans le cadre de l'essai pivot de Phase 3. Le candidat vaccin a été "généralement bien toléré", indique Valneva: "le profil de tolérance de VLA2001 s'est révélé plus favorable, de façon statistiquement significative, en comparaison avec l'autre vaccin utilisé dans l'essai".

Pour le directeur général de Valneva Thomas Lingelbach, "ces excellents résultats confirment les avantages souvent associés aux vaccins à virus entier inactivés". Il ajoute que le laboratoire souhaite faire enregistrer son candidat vaccin "le plus rapidement possible" afin de "proposer une solution vaccinale alternative aux personnes qui n'ont pas encore été vaccinées". Le vaccin à virus inactivé développé par Valneva se démarque des vaccins ARN (Comirnaty de Pfizer-BioNTech et Covid-19 Vaccine Moderna) ou à vecteur viral (AZD1222 de AstraZeneca et Ad26.COV2.S de Janssen) par le recours à un procédé plus ancien et éprouvé, déjà utilisé dans plusieurs vaccins à usage humain tels ceux de la poliomyélite, de l'hépatite A, de la rage ou de la grippe. À la suite des essais effectués chez l'animal (essais précliniques), c'est une association de deux adjuvants, l'hydroxyde d'aluminium et le CpG 1018, qui a été retenue par la biotech franco-autrichienne.

(avec AFP)

