UBISOFT ENTERTAIN : Une valeur Stay at Home

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné UBISOFT ENTERTAIN pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action UBISOFT ENTERTAIN permet d'identifier une tendance haussière à moyen terme. A partir d'une base d'appui solide définie par le support des 66 euros, maintes fois testée au printemps et à l'été 2020, l'action de l'éditeur, producteur et développeur de jeux vidéo a pris l'ascenseur sur gap et dans de puissants volumes dès le 11 septembre. Depuis l'ascension est ferme et sans hésitation au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) sur lequel le titre vient justement de prendre appui.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action UBISOFT ENTERTAIN à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre UBISOFT ENTERTAIN au cours de 80.320 € avec un objectif à 89.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 77.590 €.

Le conseil UBISOFT ENTERTAIN Positif 80.320 € Objectif : 89.990 € Potentiel : +12.04 % Stop : 77.590 € Résistance(s) : 90.000 / 100.000 Support(s) : 77.600 / 70.660

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime