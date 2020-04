UBISOFT ENTERTAIN : Une sur-performance relative très importante

(BFM Bourse) - Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action UBISOFT ENTERTAIN, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

- Le "retracement" des pertes subies entre le 25 février et le 12 mars a été beaucoup plus important en valeur et franc dans sa construction en comparaison avec le marché dans son ensemble.

- Les volumes qui entourent l'inflexion très marquée du 16 mars ont été très puissants et nourris, ce qui donne du sens à l'inversion de vapeur consécutive.

Les moyennes mobiles courtes, à 10 et 20 jours ont été dépassées très rapidement, et, fait rare, sur la cote, la moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance de fond, a conservé durant la première phase de la crise boursière une orientation haussière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action UBISOFT ENTERTAIN à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre UBISOFT ENTERTAIN au cours de 68.740 € avec un objectif à 75.700 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 65.830 €.

Le conseil UBISOFT ENTERTAIN Positif 68.740 € Objectif : 75.700 € Potentiel : +10.13 % Stop : 65.830 € Résistance(s) : 72.000 / 75.700 / 80.000 Support(s) : 65.840 / 61.200 / 57.220

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime