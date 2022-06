Ubisoft entertain : Le plan d'Ubisoft pour faire monter au capital ses propres salariés

(BFM Bourse) - La période de réservation des actions Ubisoft pour les employés du géant français du jeu vidéo s'ouvrira la semaine prochaine et jusqu'au 29 juin. Ces derniers pourront acquérir des titres avec une décote de 15% et l'assurance de préserver leur investissement grâce à un mécanisme de garantie assuré par le groupe. Ubisoft entend ainsi renforcer la part des salariés, actuellement de 4% du capital.

Une offre tentante en direction des salariés du groupe français Ubisoft. Visant à renforcer l'actionnariat salarié afin d'associer plus étroitement les collaborateurs au développement et aux résultats futurs, leur employeur a annoncé vendredi le lancement d'une nouvelle offre de souscription, à des conditions privilégiées - puisqu'ils pourront notamment bénéficier d'une garantie sur le montant investi. Ubisoft entend ainsi renforcer la part des salariés, actuellement de 4% du capital.

Le géant français du jeu vidéo, dont la famille Guillemot est le premier actionnaire avec plus de 15% des parts, propose aux employés de 18 pays d'acquérir des actions soit au sein d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) soit en direct dans le cadre d'une formule "Actions + SAR" (stock appreciation rights), en fonction du cadre juridique et fiscal du pays. Les actions seront prélevées sur le stock de titres audo-détenus et des programmes de rachat d'actions.

Dans un premier temps, les salariés intéressés devront entre le 15 et le 29 juin "réserver" leurs actions Ubisoft, en vue de leur acquisition cet été. Le prix sera fixé le 8 août en fonction de la moyenne des cours pondérée des volumes sur les 20 séances précédant cette date, diminuée d'une décote de 15%. Il sera ensuite demandé de confirmer l'acquisition ou bien de révoquer sa réservation, un choix à effectuer entre le 11 et le 18 août. Les actions seront livrées le 22 septembre.

L'offre est ouverte aux salariés actuels d'Allemagne, Bulgarie, Canada, Chine, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Inde, Italie, Japon, Pays-Bas, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour et Suède sous condition d'avoir au moins trois mois d’ancienneté au moment de la période d'acquisition/révocation, ainsi qu'aux salariés français désormais retraités possédant déjà des parts au sein du plan d'épargne du groupe.

Pas de revente pendant 5 ans

Il ne sera pas possible de revendre ses titres pendant une période de blocage classique de cinq années (hors cas usuels de déblocage anticipé). En contrepartie, chaque souscripteur bénéficiera d'une garantie de recevoir à l'échéance (dans cinq ans ou même en cas de déblocage anticipé) un montant couvrant son investissement initial en euros ainsi qu'un multiple de l’éventuelle hausse moyenne protégée du cours de l'action.

L'offre reste susceptible d'être annulée ou modifiée jusqu'à la date de réalisation en fonction des évènements de marché. Ubisoft souligne qu'elle est proposée à titre volontaire par l'entreprise et qu'elle ne sera pas tenue de la réitérer ou de faire des offres similaires à l'avenir, et que les modalités ne font pas partie des contrats de travail des salariés concernés.

"La décision d'investissement est une décision personnelle, qui doit être prise par chaque salarié en tenant compte de ses ressources financières, de ses objectifs d'investissement, de sa situation fiscale personnelle, des autres alternatives d'investissement et du fait que la valeur d'une action cotée est fluctuante. À cet égard, les salariés sont invités à considérer la diversification de leur portefeuille de placements afin de s'assurer que le risque envisagé ne soit pas trop concentré dans un unique investissement", mentionne enfin Ubisoft.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse