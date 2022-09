Ubisoft entertain : Le mastodonte chinois Tencent se renforce comme actionnaire d'Ubisoft

(BFM Bourse) - L’éditeur de jeux vidéo a annoncé mardi soir que le groupe chinois avait pris 49,9% de Guillemot Brothers Limited, la holding de la famille Guillemot, pour 300 millions d’euros. Tencent peut également renforcer sa participation directe dans Ubisoft et la porter à 9,99%.

Ubisoft ne bascule pas dans l’escarcelle de Tencent. Mais le mastodonte chinois se renforce indirectement au capital de l’éditeur français de jeux vidéo et a désormais les coudées franches pour plus que doubler sa participation directe.

Le groupe français a annoncé mardi dans un communiqué publié après Bourse que Tencent avait pris 49,9% de Guillemot Brothers, la holding de la famille fondatrice Guillemot, une participation qualifiée de "passive" par la société. Tencent disposera également de 5% des droits de vote.

Une prime de près de 100%

Le groupe chinois met 300 millions d’euros sur la table pour prendre cette participation minoritaire, à raison de 200 millions d’euros d’acquisitions de titres vendus par la famille et 100 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital.

Cette opération s’est faite sur la base d’une valeur pour l’action Ubisoft de 80 euros par titre, soit près du double du cours de clôture de mardi de 43,5 euros.

"Guillemot Brothers Limited reste exclusivement contrôlée par la famille Guillemot. Tencent ne sera pas représentée au conseil d’administration et n’aura aucun droit d’approbation ou de veto opérationnel", explique l’entreprise dans un communiqué.

En parallèle de cette opération, le conseil d’administration a autorisé Tencent à porter sa participation en direct dans l’éditeur de jeux vidéo de 4,5% à 9,99%.

"Tencent ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d’un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d’Ubisoft avant 8 ans", a précisé l'éditeur de jeux vidéo.

Un concert à près de 25% des droits de vote

Le groupe chinois a également consenti un prêt à Guillemot Brothers Limited qui permet à la fois à la holding de refinancer sa dette et de disposer de "ressources financières supplémentaires utilisables pour monter au capital d’Ubisoft", précise la société.

En ajoutant à la fois la participation directement détenue par la famille Guillemot en direct et via Guillemot Borthers ainsi que celle de Tencent, le concert désormais formé par les Guillemot et le groupe chinois disposera à l'issue de l'opération de 19,8% du capital et de 24,9% des droits de vote.

Ce concert pourra monter jusqu'à 29,9% du capital ou des droits de vote, a indiqué la société.

"A la suite de cette opération, la gouvernance d’Ubisoft est préservée à l’identique et Tencent n’aura aucun droit de veto opérationnel", a indiqué la société.

"L’élargissement du concert avec Tencent renforce l’ancrage de l’actionnariat de référence d’Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme", a commenté Yves Guillemot, Président Directeur Général d’Ubisoft, cité dans un communiqué.

Tencent était entré au capital d'Ubisoft en 2018 et des informations de presse avaient précédemment fait état de la volonté du groupe chinois de se renforcer dans Ubisoft.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse