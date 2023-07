Ubisoft entertain : En attendant plusieurs sorties phares, Ubisoft surfe sur les ventes de ses anciens jeux

(BFM Bourse) - L'éditeur de jeux vidéo a dépassé les attentes au titre du premier trimestre de son exercice décalé 2023-2024. Ubisoft a également confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice en cours, grâce à un calendrier de sorties bien rempli.

Les publications d'Ubisoft sont étroitement surveillées comme le lait sur le feu. L'éditeur de jeux vidéo avait fortement déçu lors de son exercice 2022-2023 (clos mars dernier) qui l'avait amené à décaler plusieurs grands jeux et à brûler plus de 400 millions d'euros de trésorerie.

Cette fois-ci, le marché apprécie le début d'année réalisé par Ubisoft malgré le report de plusieurs titres. Le groupe contrôlé par la famille Guillemot a enregistré des net bookings, soit l'équivalent du chiffre d'affaires, en repli de 8,7% sur un an en données publiées et de 7,7% à taux de change constants, à 267,7 millions d'euros. Ce chiffre dépasse les propres prévisions d'Ubisoft et celles des analystes. En mai, l'éditeur de jeux vidéos avait indiqué viser des net bookings de 240 millions d'euros, tandis que les analystes étaient un peu plus optimistes et tablaient sur 247,5 millions d'euros.

"Ce résultat était attendu, en l'absence de sorties majeures au cours du trimestre", indique dans une note Deutsche Bank. "Ce trimestre est toutefois historiquement peu représentatif avec un poids, encore cette année, inférieur à 15% des attentes pour l’ensemble de l’exercice", tient à rappeler de son côté Charles-Louis Planade, analyste chez TP ICAP Midcap.

"Le chiffre des réservations nettes, supérieur aux attentes, est principalement dû à une meilleure dynamique du back-catalogue" - c'est à dire les jeux sortis avant l'exercice fiscal en cours - poursuit la banque allemande.

Un hit par mois à compter de septembre

Le groupe confirme anticiper en 2023-2024 "une forte croissance" de ses "net bookings", ainsi qu'un résultat opérationnel non IFRS "d'environ 400 millions d'euros". Ubisoft compte se relancer avec les futures sorties d'Avatar, de Star Wars Outlaws et bien sûr du tant attendu Assasin's Creed Mirage.

Mi-juin, la conférence "Ubisoft Forward" durant laquelle le groupe avait fait un point sur ses prochaines sorties, avait été appréciée à la fois de la presse spécialisée et des investisseurs. A partir de septembre, Ubisoft va ravir les aficionados des jeux vidéos avec "un hit par mois" rappelle TP ICAP Midcap qui énumère les sorties suivantes: Motorfest (septembre), Assassin’s Creed Mirage (octobre), Just Dance (fin octobre), Avatar (décembre) et Prince of Persia (janvier).

Pour Charles-Louis Planade, Ubisoft bénéficiera aussi du succès potentiel, mais non attendu, de plusieurs titres free to play, (gratuits avec publicité, NDLR) notamment XDefiant. L'analyste affiche sa confiance pour l'exercice suivant; qui sera selon lui "chargé" avec le prochain Star Wars, dont les previews (critiques) "sont toutes exceptionnelles".

"Tous les jeux, et il y en aura beaucoup, sont confirmés tout comme notre sentiment très positif à court terme sur le dossier," poursuit le bureau d'études qui a réitéré sa recommandation à l'achat et son objectif de cours à 80 euros.

A la Bourse de Paris, ces annonces sont appréciées, Ubisoft progresse de 4,6%, vers 12h05 vendredi.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse