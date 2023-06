Ubisoft entertain : Avec les futures sorties d'Avatar et de Star Wars Outlaws, Ubisoft rassure la Bourse

(BFM Bourse) - L'éditeur de jeux vidéo a tenu dans la soirée de lundi cette conférence durant laquelle le groupe a fait un point sur ses prochaines sorties. Notamment Star Wars Outlaws, qui a impressionné la presse spécialisée.

Ubisoft n'avait pas le droit à l'erreur pour son grand oral. L'éditeur de jeux vidéo a tenu dans la soirée de lundi sa conférence "Ubisoft Forward" en direct de Los Angeles, qui lui a permis de faire le point sur de nombreuses grandes sorties attendues.

Le groupe contrôlé par la famille Guillemot était attendu au tournant après un exercice 2022-2023 clos mars dernier qui l'a amené à décaler plusieurs grands jeux et à brûler plus de 400 millions d'euros de trésorerie. De plus, la société prévoit sur l'exercice actuel au moins cinq gros titres à un moment où la dégradation de la conjoncture amène les joueurs à se montrer sélectif dans leurs achats. Autrement dit, l'éditeur de jeux vidéo n'a pas vraiment le droit à l'erreur sur la qualité de ses titres.

Dans l'ensemble cet évènement a été plutôt bien reçu par la presse spécialisée, jeuxvidéo.com évoquant "une conférence qui rassure". "De l'énorme gameplay de Star Wars Outlaws à la date de sortie d'Avatar : Frontiers of Pandora, en passant par des mises à jour sur un trio de titres Assassin's Creed, Ubisoft a fait le plein de nouveautés lors de cette présentation", écrit de son côté IGN.

Retours prometteurs pour Star Wars

Ubisoft a effectivement séduit la critique en dévoilant des séquences de jeu de Star Wars Outlaws que nos collègues de BFM Tech ont qualifié "d'extrêmement enthousiasmantes". Ce jeu en monde ouvert fera la part belle au banditisme dans l'univers de la célèbre licence de science-fiction et sortira en 2024. "Les premiers retours semblent très prometteurs", note Invest Securities.

Dans les autres points notables, Ubisoft a donné une date de sortie pour Avatars Frontiers of Pandora, tiré de la série cinématographique de James Cameron (le 7 décembre), dévoilant là encore des séquences de gameplay qui rappellent la série Far Cry. Le jeu "promet d'être somptueux", considèrent nos collègues de BFM Tech.

Le groupe a également donné des dates pour deux autres grosses sorties attendues à savoir Assassin's Creed Mirage , prévue le 12 octobre, et Prince of Persia: The Lost Crown, le 18 janvier.

"Rappelons que le dernier opus d’Assassin’s Creed avait généré plus d’1 milliard de dollars de revenus un peu plus d’un an après son lancement. Le prochain ne semble pas prendre de risque mais encore peaufiner le style qui a fait le succès du jeu", note TP ICAP Midcap.

"Années Champagne"

Quant à Skull and Bones, jeu de pirates repoussé maintes et maintes fois, l'entreprise a expliqué que la beta du jeu débuterait le 25 août et s'achèverait le 28 août mais n'a pas donné de date de sortie précise. Rappelons que ce jeu est attendu au cours de l'exercice 2023-2024 d'Ubisoft, qui court d'avril dernier à fin mars prochain.

Au final, Invest Securities apprécie "une présentation rassurante" avec Star Wars Outlaws en "bonne surprise". TP ICAP Midcap évoque de son côté conférence "très riche, clairement à la hauteur des attentes avec de nombreux espaces laissés au gameplay". "Les fameuses années 'champagne' que nous attendions pour le groupe vont donc enfin arriver. (...) Et cette fois ci il y a des dates, des dates proches qui nous permettent d’apercevoir ce décollage tant attendu", poursuit le bureau d'études qui a réitéré sa recommandation à l'achat et son objectif de cours à 80 euros.

A la Bourse de Paris, l'action Ubisoft ne prend que 0,04% à 11h après avoir néanmoins gagné 3% au cours de la séance de lundi. Il convient de souligner que Star Wars Outlaws avait en réalité été dévoilé dès dimanche lors d'une conférence Xbox avec une bande-annonce. De même pour Prince of Persia et Assassin's Creed Mirage qui avaient été déjà été annoncés lors d'évènements précédents.

La banque UBS, qui a un conseil à "vendre" sur Ubisoft ressort moins convaincue de cette présentation qu'elle qualifie de "mitigée".

"Alors que le nouveau jeu Star Wars et Assassins Creed Mirage semblent avoir reçu des commentaires positifs, Ubisoft n'a pas fourni de date de sortie pour Skull and Bones", déplore le bureau d'études. La banque continue de voir des "risques" sur les résultats de la société, en raison de ce catalogue extrêmement riche de sorties qui arrive à un moment où l'environnement macroéconomique se dégrade.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse