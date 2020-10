Ubisoft entertain : Contraint de reporter les sorties de Far Cry et Rainbow Six, Ubisoft plonge en Bourse

(BFM Bourse) - L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a révisé jeudi à la baisse ses objectifs annuels en raison du report de deux jeux phares dont le développement a été retardé par l'épidémie de Covid-19. Le marché accueille froidement ces annonces.

ll ne fait pas bon décevoir le marché dans l'environnement actuel. Publiés jeudi après Bourse, les résultats trimestriels d'Ubisoft sont vivement sanctionnés vendredi matin, le titre de l'éditeur de jeux vidéo affichant un repli de 7,8% à 75,48 euros peu après 10h30, au plus bas depuis fin septembre.

En raison des "défis de production liés au travail à domicile", Ubisoft se voit contraint de reporter le lancement de deux jeux phares ("Far Cry 6" et "Rainbow Six Quarantine") entre avril et septembre prochain, et de revoir à la baisse ses objectifs annuels. Les réservations nettes (l'indicateur privilégié par le groupe) pour l'exercice décalé 2020-21 sont désormais attendues entre 2,2 et 2,3 milliards d'euros, au lieu de la fourchette de 2,3 à 2,6 milliards d'euros annoncée en mai, qui déjà "tenait compte du potentiel report d'un jeu", explique le groupe dans un communiqué.

L'objectif de résultat opérationnel annuel est précisé dans une fourchette entre 420 et 520 millions d'euros, au lieu de 400 à 600 millions d'euros.

"Le télétravail a ses limites"

"C'est une demi-surprise, car tous les éditeurs décalent (des jeux) en ce moment. Même dans l'industrie des jeux vidéo, le télétravail a ses limites", a commenté auprès de l'AFP Charles-Louis Planade, analyste de Midcap Partners. "C'est quand même le deuxième avertissement en deux ans" pour Ubisoft, relève également le spécialiste, selon qui ces reports pourraient en entraîner d'autres l'année prochaine.

Parallèlement, Ubisoft met en avant la "surperformance" et la "rentabilité record" de ce premier semestre, avec un chiffre d'affaires de 757 millions d'euros, en hausse de 8,5% sur un an, dans un contexte où "l'industrie du jeu vidéo bénéfice d'une très forte dynamique", a commenté le PDG du groupe Yves Guillemot, cité dans le communiqué.

Les réservations nettes s'élèvent sur la période à 755 millions d'euros (+14,2%), dont un deuxième trimestre à 345 millions d'euros, "nettement supérieur à l'objectif" d'environ 290 millions d'euros, explique le groupe. Enfin, le résultat net ressort à 21 millions d'euros, alors qu'il avait chuté à 900.000 euros il y a un an.

Explosion des ventes numériques

Pour Charles-Louis Planade, l'éditeur profite notamment d'un catalogue très puissant (en progression de 39% sur le semestre) et, durant la période du confinement, "d'une explosion des ventes numériques qui fait augmenter sa marge brute".

Après la sortie de "Watch Dogs Legion" ce jeudi, Ubisoft prévoit toujours de sortir trois jeux importants avant la fin de l'année ("Assassin's Creed Valhalla" et "Just Dance 2021" les 10 et 12 novembre, puis "Immortals Fenyx Rising" le 3 décembre) et compte sur la sortie des consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft pour doper ses ventes.

Le groupe a par ailleurs fait part de ses avancées concernant son plan d'action sur "la transformation de la culture d'Ubisoft", après le large scandale de harcèlement qui a touché plusieurs de ses cadres pendant l'été. "Près de 75% des équipes" ont suivi "une formation obligatoire à la lutte contre le sexisme et le harcèlement", a expliqué Ubisoft, alors qu'une étude menée auprès de ses salariés a montré qu'un quart d'entre eux ont été victimes ou témoins de "mauvaise conduite au travail".

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse