Transgene : Les essais cliniques avec le virus tueur de tumeur de Transgene avancent bien

(BFM Bourse) - Le premier essai clinique sur le projet de virus oncolytique BT-001 de Transgene et du suédois BioInvent progresse de façon intéressante. Le virus "tueur de tumeur" apparaissant bien se répliquer au sein de celle-ci sans se répandre dans le reste de l'organisme et une diminution de la taille de la tumeur a déjà été observée sur un patient.

La plateforme Invir.IO de la biotech alsacienne Transgene n'intéresse pas qu'AstraZeneca. Si le laboratoire britannique a récemment levé une première option (sur cinq possibles selon leur accord) pour un virus oncolytique ("tueur de tumeurs") conçu par Transgene, la firme collabore aussi avec BioInvent International AB, une société suédoise dédiée au développement d’anticorps immunomodulateurs contre le cancer.

Transgene et BioInvent codéveloppent actuellement (à 50/50) le projet BT-001, virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO, conçu pour exprimer un anticorps monoclonal anti-CTLA4 humain éliminant des cellules immunosuppressives (Treg) issu de la technologie "n-CoDeR/F.I.R.S.T" de BioInvent et la cytokine humaine GM-CSF. Le produit fait l'objet d'un essai de phase 1/2a (d'ores et déjà actif en France et en Belgique, et potentiellement aux USA). La phase 1 (première étape des essais cliniques) comprend deux parties: dans la première BT-001 est administré seul en injection intratumorale chez des patients atteints de tumeurs solides avancées/métastatiques, puis dans la seconde en combinaison avec l’anticorps monoclonal anti-PD-1 pembrolizumab (Keytruda).

Les données initiales issues de la partie A, présentées lundi matin, montrent une bonne tolérance, et de premiers signes d’activité antitumorale - dans une population difficile à traiter. Ainsi, plusieurs jours après administration, le virus a été retrouvé dans les tumeurs ce qui suggère que BT-001 est "capable de persister et de se répliquer dans les tumeurs", sans qu'aucune propagation de BT-001 dans le sang ou les fluides biologiques n’ait été détectée. Autrement dit, le virus présente une "spécificité tumorale" élevée. Qui plus est, une diminution de la taille de la tumeur a été observée chez un patient de la première cohorte (douze patients ayant été traités à ce jour).

Au vu des premières données recueillies, le Comité d’examen de la sûreté (Safety Review Committee) a estimé que le profil de sécurité permettait de passer au niveau de dose le plus élevé de la partie A.

BT-001 est l'un des quatre candidats développés ou co-développés par Transgene actuellement en phase d'essais chez l'homme. À 10h30, le marché saluait ces données encourageantes, le titre remontant de 6,67% à 2,16 euros, après avoir chuté de 28% lors des deux semaines de forte baisse des marchés.

