Totalenergies : Va prendre 50% dans Rönesans Enerji

(CercleFinance.com) - TotalEnergies va acquérir une participation de 50% dans Rönesans Enerji pour développer des projets renouvelables en Turquie dont le marché électrique.



Rönesans Enerji exploite actuellement 166 MW d'actifs. La compagnie a également sécurisé un pipeline de plus de 700 MW d'actifs éoliens, photovoltaïques et de stockage de batteries.



Rönesans Enerji a pour ambition de produire 2 GW d'énergie renouvelable d'ici à 2028.



' Compte tenu des perspectives du marché turc et de la qualité des sites renouvelables dans le pays, nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat constituera un pas supplémentaire vers notre objectif de développer notre activité Integrated Power de façon rentable ', a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.



