Totalenergies : UBS confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 65 E après la présentation de son bilan climatique 2023.



' TotalEnergies a tenu sa présentation annuelle sur la stratégie, le développement durable et le climat et a publié son rapport d'avancement sur le développement durable et le climat pour 2023. L'événement a été favorable à notre avis car l'entreprise a confirmé ses objectifs financiers ' indique UBS.



TotalEnergies renforce ses objectifs, tablant par exemple désormais sur une baisse de l'intensité carbone du mix énergétique vendu à ses clients de -25% d'ici 2030 par rapport à 2015, dont -15% dès 2025 (contre -20% et -10% précédemment).



Le groupe a décidé d'augmenter d'un milliard de dollars la part des investissements dans les énergies bas carbone pour les porter à cinq milliards en 2023 sur une enveloppe prévue entre 16 et 18 milliards.



