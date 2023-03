Totalenergies : UBS confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 65 E après l'annonce d'un accord avec Couche-Tard en Europe.



“TotalEnergies a annoncé avoir signé des accords avec Couche-Tard, un exploitant canadien de magasins de proximité, pour la vente de participations dans ses réseaux de distribution de carburant en Allemagne et au Benelux pour un montant de 3,1 milliards d'euros” indique UBS.



En Allemagne et aux Pays-Bas, TotalEnergies cédera à Couche-Tard l'intégralité de ses réseaux de stations-service, soit 1198 stations en Allemagne et 392 au Pays-Bas. TotalEnergies se concentrera sur le développement des nouvelles mobilités (électrique et hydrogène) dans ces pays.



