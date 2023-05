Totalenergies : Signe un contrat pour le bloc Agua Marinha

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a signé un contrat de partage de production pour le bloc Agua Marinha au Brésil.



Agua Marinha est un bloc d'exploration de 1 300 km² situé dans le bassin pré-salifère de Campos, au sud du champs de Marlim Sul, à environ 140 km des côtes brésiliennes.



Le programme de travaux prévoit notamment un puits d'exploration à forer durant la période d'exploration.



' La signature de ce contrat pour Agua Marinha permet à TotalEnergies d'étendre sa présence dans la zone prometteuse du bassin pré-salifère de Campos, aux côtés de ses trois partenaires stratégiques. Nous nous réjouissons d'explorer ce bloc et d'entamer le forage du prospect de Touro ', a déclaré Kevin McLachlan, directeur Exploration de TotalEnergies.



TotalEnergies détiendra une participation de 30% dans le bloc, aux côtés de Petrobras, opérateur (30%), QatarEnergy (20%) et PPBL (20%).





