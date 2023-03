Totalenergies : S'associe avec Couche-Tard en Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et le leader canadien des magasins de proximité Alimentation Couche-Tard ont signé des accords portant sur les réseaux de stations-service de TotalEnergies dans 4 pays européens.



En Belgique et au Luxembourg, TotalEnergies et Couche-Tard s'associeront au sein d'une co-entreprise qui exploitera 619 stations. Le partenariat avec Couche-Tard permettra d'accélérer la transformation de ces deux réseaux en maximisant leurs ventes hors carburants pétroliers.



En Allemagne et aux Pays-Bas, TotalEnergies cédera à Couche-Tard l'intégralité de ses réseaux de stations-service, soit 1198 stations en Allemagne et 392 au Pays-Bas. TotalEnergies se concentrera sur le développement des nouvelles mobilités (électrique et hydrogène) dans ces pays.



Le projet de transaction, qui repose sur une valeur d'entreprise de 3,1 milliards d'euros, porte sur les réseaux de stations-services et les activités de cartes carburant pour clients professionnels.



TotalEnergies conservera les activités de recharge électrique hors stations, la distribution d'hydrogène, la vente en gros de carburants et le réseau de stations AS24 pour poids lourds.



L'objectif de TotalEnergies et de Couche-Tard est de finaliser la transaction avant la fin de l'année 2023.





