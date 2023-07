Totalenergies : Résultat net ajusté de 4 956 M$ au T2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint 5 582 M$ au 2ème trimestre 2023, contre 6 993 M$ au 1er trimestre 2023, en raison de la baisse des prix et des marges de raffinage. Il est de 12 575 M$ au 1er semestre 2023, contre 19 958 M$ un an auparavant, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz ainsi que des marges de raffinage.



Le résultat net ajusté s'inscrit à 4 956 M$ au 2ème trimestre 2023 contre 6 541 M$ au 1er trimestre 2023. Le résultat net ajusté dilué par action s'est établi à 1,99 $ au 2ème trimestre 2023 contre 2,61 $ au 1er trimestre 2023 et de 4,61 $ au 1er semestre 2023 contre 7,14 $ un an plus tôt.



Le cash flow net ressort à 3 894 M$ au 2ème trimestre 2023 contre 3 201 M$ le trimestre précédent et de 7 095 M$ au 1er semestre 2023 contre 17 061 M$ un an auparavant.



Pour le 3ème trimestre 2023, le groupe anticipe une production d'hydrocarbures d'environ 2,5 Mnep/j. La compagnie confirme sa guidance en matière d'investissements nets pour l'année 2023 entre 16 et 18 G$ dont 5 G$ dans les énergies bas-carbone.



