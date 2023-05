Totalenergies : Rend public son rapport sur le Mozambique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies rend aujourd'hui public son rapport ainsi que le plan d'actions arrêté par les partenaires de Mozambique LNG sur la base des recommandations de cette mission d'évaluation indépendante sur la situation humanitaire dans la province du Cabo Delgado où se situe le projet.



Le rapport rappelle que le conflit dans la province du Cabo Delgado a des origines antérieures aux projets de développement gaziers et évalue les opérations humanitaires et les programmes de développement menés par Mozambique LNG autour du site d'Afungi depuis 2021.



Il préconise la mise en place d'une structure dédiée avec des moyens accrus afin d'amplifier ces programmes et de les inscrire dans une stratégie durable de développement local.



Ayant pris connaissance de ce rapport, l'ensemble des partenaires de Mozambique LNG ont approuvé la création d'une Fondation dédiée, ayant pour vocation de mettre en oeuvre un programme de développement socio-économique concernant l'ensemble du territoire. Elle sera dotée d'un budget pluriannuel de 200 millions de dollars.



